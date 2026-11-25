Рябков: Москва передала Киеву и Вашингтону свои условия по безопасности Рябков: Россия передала США и Украине видение архитектуры безопасности

Москва25 ноя Вести.На переговорах с США и Украиной в Абу-Даби в ноябре Россия передала свое видение возможных решений по архитектуре безопасности. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

В ходе прошедшего раунда коллеги получили от нас очень подробную картину того, что Россия видит в качестве проблем и... пути вперед и рамок будущего решения сказал он

Рябков подчеркнул, что Россия готова продолжать переговоры в формате встреч, состоявшихся 10—11 ноября в Абу-Даби.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва поддерживает контакты с представителями некоторых европейских стран.