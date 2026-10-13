Москва13 октВести.В Кремле ознакомились с заметкой газеты The Washington Post о якобы готовящемся плане США и Европы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве о самом плане ничего не известно.
Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышалисказал Песков о готовящемся плане США и Европы по Украине
Ранее сообщалось, что Европа совместно с США готовят мирный план по Украине. Уточняется, что документ будет состоять из четырех пунктов.