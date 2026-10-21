Axios: США хотят договориться о трехсторонних переговорах по Украине Axios: США намерены проложить путь к трехсторонним переговорам по Украине

Москва21 окт Вести.Американская делегация на переговорах в России будет стремиться проложить путь к прямым переговорам по Украине. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американского чиновника.

Цель - опереться на прогресс, достигнутый с Украиной и Европой, обсудить предложения с Россией и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам приводит Axios слова чиновника

Ранее украинские СМИ сообщили, что встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом началась в столице Норвегии Осло. К ним также присоединились норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.