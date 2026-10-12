Москва12 октВести.Американский журнал Newsweek перечислил четырех кандидатов на смену главе киевского режима Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене украинского лидера.
Среди претендентов на пост седьмого президента Украины фигурируют: экс-главнокомандующий Вооруженными силами республики Валерий Залужный, бывший глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), экс-руководитель украинского Министерства обороны Михаил Федоров, а также бывший президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Основным соперником Зеленского называют Залужного. Согласно опросу, ему доверяют 64% опрошенных.
Ранее Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый лидер, способный договориться.