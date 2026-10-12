Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому после призыва Трампа

В США назвали кандидатов на смену Зеленскому после призыва Трампа Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому после призыва Трампа

Москва12 окт Вести.Американский журнал Newsweek перечислил четырех кандидатов на смену главе киевского режима Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене украинского лидера.

Среди претендентов на пост седьмого президента Украины фигурируют: экс-главнокомандующий Вооруженными силами республики Валерий Залужный, бывший глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), экс-руководитель украинского Министерства обороны Михаил Федоров, а также бывший президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Основным соперником Зеленского называют Залужного. Согласно опросу, ему доверяют 64% опрошенных.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый лидер, способный договориться.