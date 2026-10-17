Володин: Зеленский не уйдет от ответственности за совершенные преступления

Володин заявил, что Зеленский не сможет уйти от ответственности за свои поступки Володин: Зеленский не уйдет от ответственности за совершенные преступления

Москва17 окт Вести.Владимир Зеленский не сможет уйти от ответственности за совершенные преступления. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что дед главы киевского режима воевал против фашистов в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), за что был награжден двумя орденами Красной Звезды. Прадед Зеленского и три его брата – жертвы Холокоста.

А спустя несколько десятков лет их внук создал на Украине неонацистский режим. Поклоняется нацистам и бандеровцам... Сегодня на Всебратском кладбище в Кривом Роге на Украине недалеко от могилы деда Зеленского хоронят неонацистов – тех, кто убивает мирных граждан, женщин, детей и стариков добавил Володин

Председатель ГД отметил, что дед Зеленского, а также миллионы других советских солдат и офицеров сражались не за такое будущее.

Уйти от ответственности за совершенные преступления и предательство у Зеленского не получится подчеркнул он

Володин также заявил, что глава киевского режима отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому сегодня живет.