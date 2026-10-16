Москва16 окт Вести.США пока не нанесли критический удар по репутации главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в МАХ.

По его оценке, расчет американского лидера Дональда Трампа нацелен на тех, кто может заместить Зеленского на посту. Однако пока ситуация не доведена до критической точки.

Похоже, расчет Трампа (который много говорит, но реально пока мало что совершает) в отношении Зеленского пока сводится к активной радиоигре с теми, кто готов принять на себя активную роль по перехвату реальной власти на Украине. Им и адресованы все эти сигналы заметил он

Журналист полагает, что на данный момент ситуация между киевским режимом и США находится на стадии торга.

Критический в этом смысле шаг (например, расследование с подачи ФБР против главы киевского режима) Белый дом не делает. Остатки имиджа Зеленского по какой-то причине берегут. Возможно, дело в банальном торге добавил он

Ранее после призывов со стороны США к Зеленскому о новых выборах на Украине глава киевского режима отправился в Лондон. Публичных заявлений по итогам встреч Зеленского с королем Великобритании и премьер-министром сделано не было.