Москва24 сен Вести.Администрация президента США Дональда Трампа обладает самым минимальным влиянием на украинские политические элиты. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, ранее влияние американцев на представителей киевского режима было более серьезным. Различные решения принимались Соединенными Штатами оперативнее, подчеркнул журналист.

При всей публичной риторике Дональда Трампа за мир и так далее, самое минимальное влияние на украинскую политическую элиту, на принятие решений в украинском проекте, к сожалению, у команды Дональда Трампа… Помните, насколько уверенно Дональд Трамп заявил о том, что на Украине стоило бы провести выборы, потому что их давно не было. Скажите, пожалуйста, а где результат? сказал Кнырик

Такое поведение показывает реальное отношение главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближенных к Трампу.

Он (Зеленский. – Прим. ред.) им пообещал создать комиссию из депутатов Верховной рады, они разработают законопроект, который [будет регулировать], как проводить выборы во время военного положения. И чего? Вы знаете, что эта комиссия ни разу не собралась. Это реальное отношение к Трампу украинской элиты и украинской власти добавил журналист

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не выполняет требования нынешней американской администрации, так как обслуживает интересы европейских ставленников команды бывшего президента США Джо Байдена.