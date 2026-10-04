Медведев заявил, что блокировка спутников "Рассвет" приведет к войне в космосе Медведев: блокировка спутников "Рассвет" приведет к полноценной войне в космосе

Москва4 окт Вести.Попытка заблокировать российскую спутниковую группировку "Рассвет" по просьбе Киева фактически будет означать ее уничтожение и может привести к полноценной космической войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне написал Медведев в своем Telegram-канале

Зампред российского Совбеза отметил, что, по его мнению, в США должны понимать возможные последствия такого шага. Он предупредил, что в этом случае низкоорбитальные спутники Starlink также могут оказаться под угрозой. Медведев подчеркнул, что космос является "очень тесным местом", поэтому, как он выразился, участникам космической деятельности следует соблюдать взаимную осторожность и вежливость.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times сообщил, что несколько раз просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи "Рассвет", а также ввести санкции против компаний, участвующих в разработке этого проекта.

Система "Рассвет" предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что она не уступает американской Starlink, а в некоторых аспектах, возможно, даже превосходит ее. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на 2027 год.