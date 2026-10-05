Москва5 окт Вести.Российские беспилотные летательные аппараты "Герань" способны с высочайшей точностью поражать вантовые мосты в Киеве при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ранее "Герани" с подобным вооружением и технологиями не использовались.

"Герань 4" с реактивным двигателем. Там, соответственно, используются камеры дневного и ночного видения. И самое главное – Mesh-связь… и искусственный интеллект, который позволяет в том случае, если РЭБом задавлен сигнал с нашим оператором, то ИИ сам наведется на данный объект, который заложен в память компьютера… На сегодняшний день, наверное, с такой точностью я не видел, чтобы беспилотники могли поразить цель… Это говорит о высочайшей точности рассказал Кнутов

Ранее сообщалось, что движение по поврежденному Южному мосту в Киеве перекрыто. В ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по вантовому автожелезнодорожному мосту через Днепр. В Минобороны РФ уточнили, что данная переправа обеспечивала переброски войск и поставки военных грузов в интересах украинских боевиков.