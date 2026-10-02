Киев усилил оборону Северного моста после ударов "Гераней" В Киеве Северный мост прикрыли от "Гераней" зенитными установками Gepard

Москва2 окт Вести.В Киеве для защиты мостов от российских дронов-камикадзе "Герань" с кумулятивно-режущей специальной нагрузкой (КРСН) задействовали зенитные самоходные установки Gepard 1A2. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал "Два майора".

На фотографии видно боевую машину, размещенную прямо на проезжей части Северного моста. По данным Telegram-канала "Осведомитель", районы возле других ключевых мостов украинской столицы также могли прикрыть расчетами с переносными зенитными ракетными комплексами. Усиление обороны объектов началось после того, как российские силы стали применять "Герани" с новой боевой частью.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что российские беспилотники "Герань" с "усами", замеченные над Киевом, потенциально способны надолго обесточить украинские оборонные заводы и вывести из строя опоры мостов. Министерство обороны РФ официально не сообщало о применении подобных модифицированных БПЛА.