Шмидт заявил о возможностях системы "Рассвет" для поиска целей на Украине

Экс-глава Google оценил преимущества российской спутниковой системы "Рассвет" Шмидт заявил о возможностях системы "Рассвет" для поиска целей на Украине

Москва6 окт Вести.Полноценный запуск российской низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" может дать ВС РФ значительное преимущество. Об этом заявил бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт в эфире YouTube-канала издания The Economist.

Шмидт сравнил "Рассвет" с американским Starlink и отметил, что после запуска заблокировать российскую группировку будет невозможно.

Это значит, что Россия сможет выискивать свои цели по всей территории Украины сказал он

Кроме того, отметил экс-глава Google, до сих пор нет эффективного способа противодействия российским баллистическим ракетам. Шмидт также указал на острый дефицит ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которых "попросту на всех не хватит".

Ранее сообщалось, что "Рассвет" протестировали в Заполярье при голосовании на выборах депутатов Госдумы. Отмечалось, что установленный в отдаленном поселке терминал позволил получить стабильный доступ к высокоскоростному интернету.