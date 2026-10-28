Москва28 окт Вести.Российская Федерация наращивает производство отечественных самолетов, укрепляя технологический суверенитет. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

28 октября премьер-министр провел встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским​​​.

Россия укрепляет последовательно свой технологический, промышленный суверенитет, наращивая производственные мощности по созданию самых востребованных типов самолетов заявил Мишустин

Следующий шаг – принять все необходимые меры для скорейшего освоения новой отечественной техники, добавил председатель правительства.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что кооперация РФ с китайским производителем самолетов Comac или бразильским Embraer в сфере двигателестроения возможна. Он подчеркнул, что Россия сейчас является единственной страной в мире, выпускающей аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиапроизводителям мира​​​.