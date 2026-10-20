В РФ предложили ввести спецрежим торговли при недоступности ГИС Ретейлеры попросили правительство ввести спецрежим при отсутствии доступа к ГИС

Москва20 окт Вести.Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в правительство предложение о создании специального режима, который позволил бы бизнесу продолжать продажи в случае временного отсутствия доступа к государственным информационным системам.

Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

Для взаимодействия с обязательными реестрами, такими как ЕГАИС, АКИТ, предлагает предусмотреть иные способы оформления и передачи документов.

Предлагаемый механизм, в случае его одобрения, позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям продолжать работу даже при недоступности обязательных онлайн-проверок и невозможности своевременно передать сведения в государственные системы заявили в пресс-службе ассоциации

При этом все необходимые данные в любом случае будут фиксироваться и направлять в ГИС после восстановления инфраструктуры, заметили в АКИТ.

Ранее в России разработали стратегию вывода маркетплейсов на глобальный рынок. К 2030 году вклад торговых площадок в несырьевой экспорт страны может вырасти почти вдвое — до 6,3%, а совокупный экспортный оборот может достичь 5 трлн рублей.