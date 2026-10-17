В Росэксимбанке рассказали о преимуществах платформы для расчетов "Планета" Глава Росэксимбанка рассказал о популярности платформы для расчетов "Планета"

Москва17 окт Вести.Платформа для международных расчетов "Планета", запущенная Группой Российского экспортного центра (РЭЦ), активно используется экспортерами, импортерами и банками. Об этом рассказал председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский в интервью ИС "Вести".

Для поддержки российских экспортеров РЭЦ предлагает порядка 150 инструментов - от поиска покупателей до кредитования, страхования рисков и платежей. В прошлом году была оказана помощь на 1,7 трлн рублей. В Группу РЭЦ входит и Росэксимбанк, который в том числе занимается международной системой расчетов "Планета".

Экспортеры активно этим пользуются, импортеры пользуются, банки пользуются, агентов много пришло на эту платформу, потому что для них это тоже возможность найти нового клиента по платежам, а также понимание, что, когда твоя деятельность прозрачна для государственных контрольно-надзорных органов, то жить спокойнее отметил Засельский

Российский экспортный центр открыл более 50 электронных супермаркетов российской продукции на 21 международной площадке, рассказала ранее глава РЭЦ Вероника Никишина.