В РЭЦ рассказали о продвижении российских товаров за рубежом Гендиректор РЭЦ Никишина: российские павильоны работают уже в 9 странах

Москва19 ноя Вести.Российский экспортный центр (РЭЦ) расширил инструменты продвижения отечественной продукции на зарубежных рынках: постоянно действующие павильоны с российскими товарами открыты уже в девяти странах. Об этом сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

По ее словам, центр не только знакомит зарубежных потребителей с российскими товарами, но и помогает производителям налаживать поставки.

Мы за этот год увеличили и качественно, и количественно те мероприятия, те инструменты, которыми мы формируем доверие, формируем узнаваемость у российской продукции у наших зарубежных потребителей. У нас уже в девяти странах работают постоянно действующие павильоны российской продукции. И наш оператор ежедневно ведет деловые переговоры с дистрибьюторами, убеждая их закупить крупные объемы. Уже есть большое количество магазинов "Сделано в России", большое количество полок, корнеров "Сделано в России" сказала Никишина

Никишина также подчеркнула, что гордится качеством российской продукции.

Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что общая сумма контрактов, заключенных Российским экспортным центром, выросла до 130 миллиардов рублей.