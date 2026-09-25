В Россотрудничестве заявили о планах по реформированию загранучреждений РФ Россотрудничество: Русские дома должны стать витриной достижений РФ за рубежом

Москва25 сен Вести.Работа Русских домов за рубежом будет строиться эффективно и наступательно. Их сеть стремительно расширяется и насчитывает уже 37 представительств в 29 странах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.

По его словам, ведомство расширяет систему микрогрантов для культурных, молодежных и образовательных проектов, чтобы работать напрямую с местными жителями и соотечественниками за рубежом.

Работа наших загранцентров, Русских домов за рубежом будет строиться эффективно и наступательно, в хорошем смысле этого слова. Мы будем реформировать наши загранучреждения. Они должны стать современной витриной отражения тех достижений, которые есть у Российской Федерации. А это высокотехнологичные достижения с собственным цифровым суверенитетом рассказал Чайка

Кроме того, Русские дома будут реализовывать проекты для молодежи, касающиеся личностного роста.

Дополнительные прикладные моменты личностного роста, в первую очередь для молодого поколения тех стран, где присутствуют наши загранучреждения, мы будем их предоставлять… И мы будем реализовывать эти проекты через наши загранучреждения, наши Русские дома. Поэтому мы предлагаем дружбу, мы предлагаем партнерство, мы предлагаем двигаться вперед и приносить друг другу пользу подытожил глава Россотрудничества

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что количество желающих открыть Русские дома и число соответствующих заявок по всему миру неуклонно растет.