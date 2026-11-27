В РЭЦ рассказали об успешной переориентации на рынки дружественных стран Никишина: задача переориентации на рынки дружественных стран выполнена

Москва27 ноя Вести.Задача переориентации российского несырьевого экспорта на рынки дружественных стран успешно выполнена. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Мы считаем, что задача переориентации на рынки дружественных стран, которая у нас была поставлена с 2022 года, в принципе выполнена. Сейчас мы должны не потерять то окно возможностей, которое сейчас формируется для технологичных компаний. И в связи с формированием нового технологического уклада и спросом в мире на те решения, которые позволяют делать производство более дешевым, более быстрым, более конкурентоспособным отметила Никишина

Российский экспортный центр помогает российским производителям в продвижении за рубежом. Для этого применяются более сотни инструментов: от поиска покупателя до кредитования, страхования рисков неплатежа. В прошлом году оказана помощь на 1,7 трлн рублей.

По ее словам, хорошим ответом при адаптации к санкциям является новая платежно-расчетная инфраструктура - независимая и устойчивая. И таких решений, отметила она, у ведомства много.