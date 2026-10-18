Москва18 окт Вести.Появление новых покупателей российских экспортных товаров позитивно отражается на экономике. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Орешкин прокомментировал дизельную сделку о поставке российского топлива на американский и мировой рынки.

Появление дополнительных покупателей на наши экспортные товары - это всегда позитивно сказывается на экономике. Это означает и дополнительные налоги, улучшение бюджетной ситуации, возможность финансирования приоритетных статей, в том числе социальных сказал Орешкин

Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио в ходе общения с журналистами заявил, что российское дизельное топливо, несмотря на санкции, поступит на мировой рынок. Для США важно обеспечить возможность его закупок.