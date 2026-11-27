Замглавы Минпромторга назвал топ-5 стран по объему несырьевого экспорта из РФ В Минпромторге назвали 5 стран-лидеров по объему несырьевого экспорта из РФ

Москва27 ноя Вести.Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов в интервью ИС "Вести" назвал топ-5 стран по объему несырьевого неэнергетического экспорта из России.

По итогам девять месяцев текущего года объем несырьевого экспорта из России увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 123,5 млрд долларов.

Это очень хороший результат. И рост 7% говорит о том, что мы пока идем в графике, который перед нами поставил президент. И по странам тоже сразу скажу. Первый - это Китай. Второе место - это Республика Беларусь, третьим идет уверенно Казахстан. И в пятерке у нас также Турция и Индия рассказал Чекушов

Ранее генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина отметила, что задача переориентации российского несырьевого экспорта на рынки дружественных стран успешно выполнена.