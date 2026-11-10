Москва10 ноя Вести.Россия намерена расширять программу привлечения рабочих из Сенегала, заявил посол России в Сенегале Дмитрий Кураков в интервью РИА Новости.

Мы будем потихонечку расширять эту программу, но исключительно во взаимодействии с сенегальскими властями. Мы поставили условие: весь набор будет проходить под строгим контролем МИД Сенегала, чтобы исключить риски незаконной иммиграции. Мы понимаем заинтересованность сенегальских властей, ведь уровень безработицы в стране очень высокий. И если мы гарантируем, что эти люди, поработав, вернутся обратно в Сенегал, для них это будет очень важно