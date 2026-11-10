Москва10 ноя Вести.Россия могла бы создать свою свободную экономическую зону (СЭЗ) недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян, заявил посол России в Сенегале Дмитрий Кураков в интервью РИА Новости.

Мы очень заинтересованы в создании хаба​​​. Недалеко от строящегося порта Ндаян создадут СЭЗ. В принципе, почему бы нам не создать там российскую СЭЗ? Там можно создать склады хранения и даже построить перерабатывающие предприятия по примеру той зоны, которую мы создаем в Египте, в Суэце. Многие африканские страны - это такие экономики, где банковские системы развиты слабо, или люди просто не доверяют банкам. Поэтому такие хабы - очень выгодное вложение капитала. Вам не придется, как это иногда бывает сейчас, отправлять продукцию и ждать оплаты от партнера по 90-180 дней, пока меняются цены. Это ведь бизнес: на колебаниях рынка можно как выиграть, так и проиграть. А здесь ваша продукция лежит на складе, и вы можете продать ее в любой момент приводит РИА Новости слова Куракова

Ндаян - глубоководный контейнерный порт, который строят в Сенегале в 50 км к югу от Дакара. Проект осуществляют при участии дубайского логистического оператора DP World. Завершение строительства намечено на 2028 год.

Между тем Россия намерена расширить программу привлечения рабочих из Сенегала, заявил Кураков.