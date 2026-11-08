Российский посол считает, что в Сенегале могли бы собирать Lada Посол РФ Кураков: в Сенегале могут начать собирать автомобили Lada

Москва8 ноя Вести.Российские автомобили, в том числе Lada, могут собирать в Сенегале. Так считает посол России в Дакаре Дмитрий Кураков. В интервью РИА Новости он напомнил, что в этой стране на западе Африке уже работал завод по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ.

Но сейчас завод по сборке машин с Горьковского автомобильного завода в Сенегале закрыт.

Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе "Лады" отметил посол

Он вспомнил, что 25 назад продукция российского автопрома пользовалась большой популярностью как в Сенегале, так и в соседних странах.

В 2024 году АвтоВАЗ экспортировал 21 тысячу автомобилей в 20 стран мира. В 2025 году экспорт был увеличен. В 2024 году сборочная линия завода была открыта в Азербайджане. Производство началось со сборки машин Lada Granta. Автомобили Lada экспортируются на Кубу, в Иран, Ливан, Вьетнам, Сербию и ряд других стран.

Сенегал расположен на Атлантическом побережье. Население страны превышает 19 миллионов человек. По численности населения Сенегал занимает седьмое место в Африке. На территории этой страны традиционно проводились автомобильные ралли "Париж – Дакар".