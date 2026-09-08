В "Яндексе" появился перевод с алтайского и карельского языков

Появился интернет-перевод с алтайского и карельского языков В "Яндексе" появился перевод с алтайского и карельского языков

Москва8 сен Вести.С алтайского и карельского языков теперь можно автоматически переводить тексты на сотню других языков. Эти два довольно редких российских языка появились в "Яндекс Переводчике" в День языков народов России, сообщили РИА Новости в компании.

Функция доступна на сайте и в приложении, а также прямо в тематическом блоке перевода в "Поиске".

Для запуска карельского языка "Яндекс" использовал данные, предоставленные министерством национальной и региональной политики Республики Карелия и Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Собрать данные для алтайского языка помог Алтайский государственный университет отметили в "Яндекс Переводчике"

В компании напомнили, что алтайский язык относится к тюркской языковой группе, на нем говорят около 70 тысяч человек. А карельский язык входит в финно-угорскую группу, и на нем говорят около 14 тысяч человек.

В "Яндекс Переводчике" добавили, что продолжает развиваться проект по сохранению языков народов России совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.