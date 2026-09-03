В Абхазии выпустили приложение для перевода на русский и китайский В AppStore появилось первое приложение для перевода с абхазского языка

Москва3 сен Вести.В AppStore стало доступно первое мобильное приложение для распознавания, текстового и устного перевода с абхазского языка на 15 языков, включая русский, английский, китайский, турецкий и другие. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на главу Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба Леуана Лагулаа.

Приложение получило название "Аиҭагаҩ" и совмещает в себе функции перевода, синтеза речи и распознавания текста. Проект был реализован совместно с министерством просвещения Абхазии при финансовой поддержке президента республики Бадры Гунбы. В планах разработчиков — создание полноценного абхазского искусственного интеллекта к 2027 году.