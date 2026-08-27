Москва27 авгВести.В Амурской области появились аптеки, адаптированные для жителей КНР, сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" впервые выдали сертификат соответствия стандарту China Friendly аптекам. Документы выданы трем фармацевтическим учреждениям Амурской области — "Социальная аптека" и двум предприятиям "Твояаптека.рф"отметили в ведомстве
Наличие такой аккредитации предполагает, что все вывески, информация, названия групп препаратов продублированы на китайском языке.