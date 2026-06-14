Москва14 июнВести.Китай наращивает поставки в Россию сертифицированных лекарств. Об этом заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По его словам, которые приводит ТАСС, Китай не может поставить в Россию ни одно лекарство, на которое нет соответствующего разрешения Минздрава.
Могу сказать, что происходит наращивание поставок только сертифицированной [лекарственной] продукциисказал Титов
Глава российской части РККДМР заявил, что практика с разрешениями распространяется и на БАДы, однако российская сторона передает их в Китай больше, чем получает.
13 июня в Минздрав РФ заявили, что изменение предельных цен на жизненно важные лекарства в России объясняется рисками перебоев их поставок и дефицита.