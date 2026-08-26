WB Chat стал доступен пользователям в App Store и Google Play

Мессенджер WB Chat стал доступен для скачивания WB Chat стал доступен пользователям в App Store и Google Play

Москва26 авг Вести.Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat. Мобильное приложение сервиса появилось в App Store и Google Play, убедился корреспондент ИС "Вести".

Авторизация в WB Chat осуществляется через "WB id" - учетную запись пользователя Wildberries.

Мессенджер позволяет отправлять фотографии, видео и файлы, записывать голосовые сообщения и совершать аудио- и видеозвонки. Пользователям также доступны эмодзи-статусы, создание групп и каналов.

В описании приложения отмечается, что пользоваться мессенджером можно будет в том числе при ограничениях интернета.

О подготовке компании Wildberries и Russ (ООО РВБ) к запуску своего мессенджера стало известно в начале августа. Пользователи заметили регистрацию десятков доменов.