Москва6 сен Вести.Ительменский и медновский алеутский являются самыми редкими языками в России, заявила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич

Она пояснила РИА Новости, что на некоторых языках говорят буквально единицы людей.

...Два языка, у которых осталось по одному компетентному носителю – ительменский и медновский алеутский отметила Казакевич

По ее словам, осталось меньше 10 носителей водского языка в Ленинградской области, йоканьгско-саамского и бабинского саамского языков в Мурманской области, южноселькупского языка в Томской области, южноюкагирского языка в Якутии, негидальского и удэгейского языков в Хабаровском крае уильтинского (орокского) языка на Сахалине.

На северном диалекте ительменского говорит последняя носительница ительменского языка Людмила Правдошина, которая охотно помогает лингвистам записать и сохранить знания о языке.

Кроме нее есть еще человек десять, которые в разной степени усвоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте, их принято называть новыми говорящими добавила Казакевич

Самым малочисленным коренным народом в России являются проживающие в основном на Чукотке кереки, численность которых составляет чуть более 20 человек, сообщали ранее в Федеральном агентстве по делам национальностей.