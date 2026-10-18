France 3: в Лиможе после поджога протестующих сгорела колокольня здания мэрии

France 3: протестующие сожгли колокольню здания мэрии в Лиможе France 3: в Лиможе после поджога протестующих сгорела колокольня здания мэрии

Москва18 окт Вести.При пожаре, который вспыхнул во время уличных беспорядков, загорелась и рухнула колокольная башня здания мэрии в Лиможе (центральная Франция), сообщает телеканал France 3.

Протестующие в Лиможе захватили 17 октября здание мэрии и устроили в нем пожар. После этого они повредили и подожгли несколько машин, припаркованных рядом с мэрией. Чуть позже автомобили взорвались.

Пожарные в течение часа пытались потушить возгорание, но огонь вскоре перекинулся на крышу здания мэрии. Через час пламя охватило и колокольную башню, которая является частью здания. Горящая конструкция упала набок и проломила часть крыши в центре здания. Пожарные продолжают тушение пожара.

Нет слов, чтобы осудить то, что произошло, настолько это подло. Для страны это хаос отметил мэр Лиможа Гийом Герен

Погромщики пришли, чтобы "убивать", и это "видно на записях с камер", подчеркнул мэр.

Здание мэрии Лиможа построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера и входит в список охраняемых исторических объектов.

По всей Франции начались 17 октября масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен.

Протесты сопровождаются ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, а также беспорядками и погромами.