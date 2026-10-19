Москва19 октВести.Более семи тысяч человек вышли на улицы французского города Лимож на следующий день после поджога здания мэрии. Об этом сообщает газета Corse-Matin.
Собравшиеся промаршировали к разрушенному после пожара зданию мэрии.
По оценкам мэрии, в воскресенье, 18 октября, в конце дня на площади в Лиможе собрались семь тысяч человексказано в публикации
Мэр Лиможа Гийом Герен перед отравлением процессии поприветствовал присутствующих среди демонстрантов "многочисленных избранных представителей политических лагерей республики, кроме тех непокорных французов, которые в значительной степени ответственны за этот хаос".
17 октября протестующие в Лиможе захватили здание мэрии и устроили в нем пожар. Пожарные целый час пытались справиться с возгоранием, но огонь перекинулся на крышу здания и охватил колокольню.
Масштабные акции протеста начались во Франции 17 октября. Люди выступают против удорожания стоимости жизни и роста цен.