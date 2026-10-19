Corse-Matin: в Лиможе тысячи человек вышли на улицы после поджога здания мэрии

Более семи тысяч человек вышли на улицы Лиможа после поджога здания мэрии Corse-Matin: в Лиможе тысячи человек вышли на улицы после поджога здания мэрии

Москва19 окт Вести.Более семи тысяч человек вышли на улицы французского города Лимож на следующий день после поджога здания мэрии. Об этом сообщает газета Corse-Matin.

Собравшиеся промаршировали к разрушенному после пожара зданию мэрии.

По оценкам мэрии, в воскресенье, 18 октября, в конце дня на площади в Лиможе собрались семь тысяч человек сказано в публикации

Мэр Лиможа Гийом Герен перед отравлением процессии поприветствовал присутствующих среди демонстрантов "многочисленных избранных представителей политических лагерей республики, кроме тех непокорных французов, которые в значительной степени ответственны за этот хаос".

17 октября протестующие в Лиможе захватили здание мэрии и устроили в нем пожар. Пожарные целый час пытались справиться с возгоранием, но огонь перекинулся на крышу здания и охватил колокольню.

Масштабные акции протеста начались во Франции 17 октября. Люди выступают против удорожания стоимости жизни и роста цен.