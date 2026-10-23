Москва23 окт Вести.Семь левых политических партий Франции обжаловали в Госсовете республики запрет властей на проведение демонстраций, сообщило издание Le Monde со ссылкой на депутата от партии "Экологисты" Леа Балаж Эль Марики.

Вместе с "Экологистами" жалобу подписали "Непокоренная Франция", Социалистическая партия, Коммунистическая партия, "Вставай!" (Debout!), "После" (L’Après) и Génération.s.

Партии оспаривают два аспекта: "отсутствие у президента Республики полномочий" давать указания префектам, поскольку "это не входит в его конституционные функции", и "незаконность" запрета, если он вводится "в зависимости от категории организаторов демонстраций" говорится в публикации

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что региональные власти страны запретят все запланированные на ближайшие дни демонстрации, кроме профсоюзных.

Протестные выступления начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники и студенты, требующие решения проблем в образовательной сфере. Позже к ним присоединились недовольные повышением цен в стране, и акции протеста распространились на другие регионы Франции.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, в которой приняли участие около 550 тысяч человек. Демонстранты вступали в ожесточенные схватки с полицией, из-за чего по итогам этого дня на митингах было задержано 2397 человек.

Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен 21 октября отчитался, что судебные изоляторы в крупных городах республики, включая Париж, оказались переполнены участниками демонстраций.

Из-за протестов власти страны начали вводить комендантский час в городах, а также привлекать военных к охране важных объектов. В Париже местная префектура полиции в экстренном порядке вызвала резервистов на дежурство 24 октября, готовясь к новой волне митингов.