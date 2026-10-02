Трамп: ситуация в Европе настолько критична, что ее пожирают заживо

"Пожирают заживо": Трамп указал на масштаб кризиса в Европе Трамп: ситуация в Европе настолько критична, что ее пожирают заживо

Москва2 окт Вести.Европа столкнулась с настолько серьезными проблемами, что ее просто "пожирают заживо".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Техасе, его слова приводит ТАСС.

Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо сказал американский лидер

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа переживает энергетический кризис в новой форме. Он отметил, что европейский регион отказался от поставок дешевого газа из России, а ситуация вокруг Ормузского пролива вновь обнажила уязвимость экономик Европы.

До этого еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен сообщил, что странам Евросоюза рекомендовали сократить потребление газа и электроэнергии на фоне кризиса в энергетике.