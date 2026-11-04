Более 30 россиянок задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении порядка

В Турции задержали более 30 россиянок Более 30 россиянок задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении порядка

Москва4 ноя Вести.Более 30 российских гражданок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении общественной безопасности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства России в Турции.

23 октября в ходе полицейских рейдов в ночных клубах Анкары "Максим", "Хавана" и "Фолибержер" были задержаны 34 гражданки России​​​. В качестве причины ареста турецкие власти указывают нарушения морали и общественной безопасности говорится в заявлении

Отмечается, что в настоящий момент задержанные находятся в депортационном центре "Акюрт", с ними работает турецкий адвокат.

В диппредставительстве добавили, что у россиянок изъяли мобильные телефоны, но предоставили возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В скором времени, как утверждается, ожидается заседание суда, по итогам которого примут решение об их дальнейшей судьбе.

Посольство России в Анкаре уже приняло меры, направленные на получение консульского доступа к задержанным россиянкам.