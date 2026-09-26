В Турции задержали журналиста за сообщение об отставке "очень важного министра"

В Турции задержали журналиста по обвинению в распространении фейков В Турции задержали журналиста за сообщение об отставке "очень важного министра"

Москва26 сен Вести.Турецкого журналиста и блогера Али Таракчи задержали по обвинению в распространении информации, вводящей общество в заблуждение. Об этом сообщила газета Karar.

Уточняется, что прокуратура Анкары выдала ордер на взятие его под стражу. Блогеру грозит лишение свободы на срок от года до трех лет за распространение фейков.

По данным газеты, Таракчи обратил на себя внимание правоохранителей после того, как опубликовал в соцсети X пост с утверждением об отставке 25 сентября "очень важного министра".

Речь может идти о главе Минфина Турции Мехмете Шимшеке, который якобы подал прошение об отставке. Об этом также передавали местные СМИ. Разговоры об отставке возникли на фоне кризиса ликвидности у некоторых инвестиционных фондов, что стало причиной обвала основного индекса BIST стамбульской биржи.

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента опровергает данные публикации и называет их попыткой манипулировать ситуацией на финансовых рынках.

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