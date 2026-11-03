Москва3 ноя Вести.Супруги послов Украины, Италии и Эстонии в Австралии демонстративно вышли из Международного женского клуба Канберры (WIC) после вступления туда супруги посла России Ирины Петраковой, сообщило издание Politico.

Президент WIC Сэнди Кейн заявила, что Петракова была принята в клуб после вывода юристов, что отказ ей во вступлении из-за страны происхождения нарушит антидискриминационное законодательство Австралии.

Супруги послов Украины, Италии и Эстонии в Австралии вышли из Международного женского клуба Канберры после того, как в него приняли Ирину Петракову, жену российского посла говорится в публикации

Жена посла Украины в Австралии Лиана Мирошниченко заявила членам клуба, что ее возражения против членства Петраковой и выход из WIC связаны с ролью Петраковой как представительницы России. Супруги итальянского и эстонского послов свое решение не комментировали.

Посол Евросоюза в Австралии Лоуренс Медерит, в свою очередь, заявил Politico, что страны ЕС "глубоко разочарованы" решением WIC принять Петракову.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной Европы каждый день накачивают свое население ненавистью к России и ее народу.