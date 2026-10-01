Москва1 окт Вести.Запад в своем нагнетании русофобии уже дошел даже до демонизации православия. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в странах Западной Европы каждый день идет антироссийская, русофобская прокачка.