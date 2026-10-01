Москва1 октВести.Запад в своем нагнетании русофобии уже дошел даже до демонизации православия. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в странах Западной Европы каждый день идет антироссийская, русофобская прокачка.
То есть людей натаскивают на тему ненависти к стране, к ее народу, к национальности и национальностям, которые [в ней] проживают. И, кстати говоря, религиозная ненависть здесь играет не последнюю роль. Ведь они же и православие, теперь уже, прости, Господи, за этот чудовищный каламбур, демонизируют. Они же даже до этого дошли! И причем, самое интересное, что это те же самые и западные средства массовой информации, и деятели, которые в годы холодной войны, в годы, когда, так сказать, религия у нас была, мягко говоря, не в почете, как раз-таки говорили о православии как о важном факторе отечественной культуры. Я очень хорошо помню, как на том же BBC были передачи регулярные, еженедельные, когда давалось слово пастырям православным. Теперь почему-то они забыли о своей хорошей традициисказала Захарова