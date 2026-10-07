Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным уже подготовлен

Трамп заявил о готовности разговора с Путиным Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным уже подготовлен

Москва7 окт Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным уже подготовлен.

Американский президент уточнил, что эта беседа значится в его расписании.

У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина сказал Трамп

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него запланирован разговор с Владимиром Путиным, который должен состояться "очень скоро".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что разговор Путина и Трампа по телефону будет "оперативно согласован", если от США поступит соответствующий запрос.