Москва7 октВести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным уже подготовлен.
Американский президент уточнил, что эта беседа значится в его расписании.
У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путинасказал Трамп
Ранее Дональд Трамп заявил, что у него запланирован разговор с Владимиром Путиным, который должен состояться "очень скоро".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что разговор Путина и Трампа по телефону будет "оперативно согласован", если от США поступит соответствующий запрос.