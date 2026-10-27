Сальдо заявил о сложностях эвакуации из Алешек из-за обстрела Херсонской области Сальдо указал на сложности эвакуации из Алешек из-за обстрела Херсонской области

Москва27 окт Вести.Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ИС "Вести" о сложностях эвакуации из Алешек из-за обстрела со стороны киевского режима.

Гуманитарный груз для населения Алешек укомплектован и готов к транспортировке, отметил он.

Для того, чтобы он (груз. – Прим. ред.) был доставлен в Алешки и, соответственно, там распределен, нужно еще проделать достаточно большой путь по территории Херсонской области, которая также сейчас находится, к сожалению, под постоянным контролем. Так скажем, не контролем, а под постоянными атаками беспилотных летательных систем. Дороги Херсонской области, в том числе Р-280 и другие дороги регионального масштаба, могут быть атакованы пояснил Сальдо

По этой причине властям региона важно, чтобы часть дороги, по которой гуманитарный груз будет двигаться, на обратном пути была безопасной для будущей эвакуации.

Кроме того, Сальдо заявил, в частности, что объем гуманитарной помощи, поставляемой в Алешки, рассчитан на большее число людей, чем сейчас проживает в городе.