Британский эксперт объяснил, на чем держится власть Зеленского на Украине Аналитик Меркурис назвал деньги Запада причиной удержания власти Зеленским

Москва23 ноя Вести.Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала, что поток финансовых средств, поступающих на Украину, позволяет главе киевского режима Владимиру Зеленскому сохранять власть.

Украина приходит в упадок, несмотря на весь этот огромный поток денег, поступающий в страну, но это позволяет самому Зеленскому удержаться у власти отметил он

По словам Меркуриса, поступающих средств хватает на выплату зарплат солдатам, полицейским и чиновникам, а также на подкуп оппозиции.

Киев закрывает бюджетный дефицит за счет внешнего финансирования. При этом на Западе решения о новых пакетах помощи принимаются после продолжительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что стране следует активнее искать другие источники финансирования.

Президентские выборы на Украине были назначены на 31 марта 2024 года, однако их не провели из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский называл новое голосование несвоевременным. Его полномочия действующего президента истекли 20 мая 2024 года, но в Киеве считают, что он сохраняет легитимность до избрания преемника.

Ранее Зеленский допустил проведение выборов главы государства в онлайн-формате. До этого он заявлял, что голосование может состояться лишь спустя полгода после завершения конфликта.