Зеленский понадеялся, что его не убьют украинцы после завершения конфликта с РФ

Зеленский понадеялся, что его не убьют украинцы после завершения конфликта Зеленский понадеялся, что его не убьют украинцы после завершения конфликта с РФ

Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется, что после завершения украинского конфликта не будет убит согражданами. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Зеленский отметил, что хотел бы после окончания конфликта продолжать жить на Украине и спокойно ходить по улицам.

Речь о том, чтобы после войны и после окончания президентского срока ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти сказал глава киевского режима

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Зеленский уверенно движется к финалу своей карьеры как расходного материала западных стран в борьбе против РФ. Он также указал на попытки Запада любыми средствами уничтожить Россию.