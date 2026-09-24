Москва24 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется, что после завершения украинского конфликта не будет убит согражданами. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
Зеленский отметил, что хотел бы после окончания конфликта продолжать жить на Украине и спокойно ходить по улицам.
Речь о том, чтобы после войны и после окончания президентского срока ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненавистисказал глава киевского режима
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Зеленский уверенно движется к финалу своей карьеры как расходного материала западных стран в борьбе против РФ. Он также указал на попытки Запада любыми средствами уничтожить Россию.