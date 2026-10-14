Москва14 октВести.Противостояние между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским достигло наивысшей точки. Об этом сообщает британская газета The I Paper.
По оценке издания, обострение личной неприязни между политикам превзошло уровень февральского конфликта 2025 года в Овальном кабинете.
Ситуация осложняется тем, что курс Белого дома на достижение договоренностей с президентом России Владимиром Путиным подорвал прежние попытки западных союзников надавить на Москву.
На фоне происходящего страны НАТО, включая Великобританию, теперь вынуждены перестраивать взаимодействие с Вашингтоном и искать новые пути для укрепления позиций Киева перед зимней кампанией на фронте, заключается в статье.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что препирания Зеленского с Трампом вряд ли помогут киевскому режиму и приведут к мирному урегулированию.