The I Paper: противостояние между Трампом и Зеленским достигло апогея

В Британии назвали конфликт Трампа и Зеленского дошедшим до пика The I Paper: противостояние между Трампом и Зеленским достигло апогея

Москва14 окт Вести.Противостояние между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским достигло наивысшей точки. Об этом сообщает британская газета The I Paper.

По оценке издания, обострение личной неприязни между политикам превзошло уровень февральского конфликта 2025 года в Овальном кабинете.

Ситуация осложняется тем, что курс Белого дома на достижение договоренностей с президентом России Владимиром Путиным подорвал прежние попытки западных союзников надавить на Москву.

На фоне происходящего страны НАТО, включая Великобританию, теперь вынуждены перестраивать взаимодействие с Вашингтоном и искать новые пути для укрепления позиций Киева перед зимней кампанией на фронте, заключается в статье.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что препирания Зеленского с Трампом вряд ли помогут киевскому режиму и приведут к мирному урегулированию.