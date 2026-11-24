Китай и Индия в 2026 году могут установить рекорд по импорту российской нефти

Китай и Индия могут установить рекорд по закупкам нефти из России Китай и Индия в 2026 году могут установить рекорд по импорту российской нефти

Москва24 ноя Вести.Китай и Индия близки к установлению рекордных объемов закупки нефти из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Analytics.

Согласно подсчетам экспертов, с января по середину ноября в порты Индии и КНР ежесуточно прибывало около 3,4 миллиона баррелей нефти, вывезенной из РФ, что более чем на полмиллиона баррелей превышает показатели прошлого года.

Существенному росту способствовала нестабильность поставок с Ближнего Востока и временные послабления в санкционном режиме США.

Так, Китай за десять месяцев увеличил объем ввоза на 17% — до 2,34 миллиона баррелей в сутки, потратив 59,6 миллиарда долларов и закрыв российской нефтью четверть своих потребностей.

Индийский импорт вырос на 10%, достигнув 1,87 миллиона баррелей в день, что составило 38% в структуре закупок страны.

В общей сложности на эти две страны сейчас приходится более 80% всего экспорта сырой российской нефти.

Минэкономразвития РФ рассчитывает экспортировать по итогам 2026 года порядка 244,7 млн тонн нефти, повысив показатель на 6%. В то же время аналитики Reuters допускают, что пиковый спрос может упасть в 2027 году по мере восстановления ближневосточного экспорта и сокращения скидок на российское сырье.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Индия продолжает активно приобретать российскую нефть.