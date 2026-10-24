Китай нарастил поставки мандаринов и других цитрусовых в Россию в сентябре

Экспорт мандаринов из Китая в Россию в сентябре вырос в шесть раз Китай нарастил поставки мандаринов и других цитрусовых в Россию в сентябре

Москва24 окт Вести.Объем экспорта мандаринов из Китая в Россию в сентябре 2026 года увеличился более чем в шесть раз по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимального уровня с апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

В сентябре Китай поставил в РФ мандарины и их гибриды на $4,7 млн, что в 6,1 раза больше, чем в августе. Рост зафиксирован и в годовом выражении – поставки увеличились на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Позитивная динамика по итогам сентября отмечена и в отношении ряда других цитрусовых. Так, помело и грейпфрутов из Китая в сентябре прибыло на сумму $3,1 млн, или в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее.

Вырос также экспорт лимонов и апельсинов – в 2,3 раза и в 3,6 раза по отношению к предыдущему месяцу соответственно.

По итогам трех кварталов 2026 года, Китай отправил в Россию мандаринов на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, почти на треть (на 31%) вырос экспорт лимонов и грейпфрутов, а объемы поставок апельсинов за три квартала прибавили 14%.

Ранее стало известно, что поставки китайских смартфонов в Россию выросли на треть за год.