РИА Новости: поставки цитрусовых из Турции в РФ выросли в 103 раза в сентябре

Россия в сентябре увеличила импорт цитрусовых из Турции более чем в 100 раз РИА Новости: поставки цитрусовых из Турции в РФ выросли в 103 раза в сентябре

Москва31 окт Вести.Россия в сентябре увеличила закупки цитрусовых из Турции более чем в 100 раз по сравнению с августом. Стоимость поставок достигла 638,8 тыс. долларов против 6,2 тыс. долларов месяцем ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой таможни.

Рост импорта оказался значительно выше показателей большинства предыдущих лет. В сентябре 2021 года поставки увеличились в 18 раз относительно августа, в 2022 году – в 52 раза, а в 2023 году – в шесть раз.

Сопоставимый скачок наблюдался в 2024 году, когда стоимость ввезенных из Турции цитрусовых выросла в 105 раз за месяц.

Одновременно изменилась структура импорта. Если в августе 2026 года Россия закупала у Турции исключительно грейпфруты, то в сентябре поставки приходились на лимоны.

Ранее сообщалось, что объем экспорта мандаринов из Китая в Россию в сентябре 2026 года увеличился более чем в шесть раз по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимального уровня с апреля.