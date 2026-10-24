Россия нарастила импорт китайских шин и автозапчастей Китай увеличил поставки автомобильных шин в Россию в полтора раза

Москва24 окт Вести.Россия в сентябре 2026 года импортировала автомобильные шины из Китая на 167,5 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

По данным агентства, сентябрьский показатель в полтора раза превышает показатель прошлого года. Кроме того, он на 2% перерос августовский показатель.

За девять месяцев текущего года поставки выросли на 36%, до 1,304 млрд долларов. Основную долю составили шины для промышленного транспорта (72,4 млн долларов), легковых автомобилей (62,2 млн) и автобусов (28,8 млн).

Одновременно импорт китайских автозапчастей в сентябре достиг рекордных 302,6 млн долларов, увеличившись на 14% за месяц и вдвое за год. За январь - сентябрь Россия закупила комплектующие на 2,02 млрд долларов, что на 35% больше прошлогоднего показателя.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что для роста объема торговли с Китаем необходима промышленная кооперация с производством всей гаммы продукции. По его словам, сейчас между странами разрабатываются проекты по кооперации в сфере самолетов, тяжелых вертолетов и космосу.