РИА Новости: импорт американского маргарина в РФ в сентябре вырос в 41 раз

Стало известно, импорт какого американского продукта в РФ рекордно увеличился РИА Новости: импорт американского маргарина в РФ в сентябре вырос в 41 раз

Москва8 ноя Вести.Американский экспорт маргарина в Россию в сентябре 2026 года составил 184,7 тысячи долларов, что стало лучшим показателем, передает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы США.

Объем поставок этого продукта и спредов в годовом выражении вырос в 41 раз с 4,5 тысячи долларов в прошлом сентябре.

В июле и августе поставки отсутствовали, а в июне равнялись 102,8 тысячи долларов. За первые три квартала суммарный экспорт американского маргарина в Россию достиг 380,4 тысячи долларов по сравнению с 30,2 тысячи долларов за аналогичный период 2025 года.

Всего за сентябрь США отправили на мировой рынок маргарина на 39,3 миллиона долларов. Основными покупателями выступили Канада, Мексика, Нидерланды, Куба и Ирландия. За три квартала общие мировые поставки составили 305,8 миллиона долларов.

Кроме этого, стало известно о росте объема поставок китайских смартфонов в Россию.