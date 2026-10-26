Москва26 окт Вести.Объемы экспорта китайской косметики в Россию в сентябре продемонстрировали беспрецедентный рост, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и установив новый исторический рекорд, сообщает РИА Новости.

Согласно статистическим данным, в сентябре 2026 года объемы экспорта китайской декоративной и уходовой косметики в Россию достигли беспрецедентных 33,6 миллиона долларов, обновив исторический максимум за всю историю двусторонней торговли. В сравнении с сентябрем прошлого года показатели увеличились в 2,2 раза, а по отношению к августу 2026 года объем отгрузок вырос на 45% говорится в сообщении

Наибольшую динамику спроса обеспечили сегменты средств по уходу за кожей, уходовой и окрашивающей продукции для волос, а также товаров для макияжа губ и глаз.

Ранее сообщалось, что Грузия резко увеличила импорт косметики из России.