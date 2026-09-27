Москва27 сен Вести.Россия в январе-августе 2026 года увеличила поставки косметики в Грузию на 33% в годовом выражении, сообщает РИА Новости.

Так, в январе-августе Грузия импортировала из России декоративной и уходовой косметики на $3,2 млн (+ 33%).

При этом в августе поставки выросли на 11% в месячном и 20% в годовом выражении до $401 тыс. Это максимальный показатель с мая 2026 года.

В том числе Грузия с начала года импортировала из России уходовую косметику (на $281 тыс.), средства для маникюра и педикюра (на $61 тыс.), косметику для макияжа губ (на $31 тыс.) и глаз (на $26 тыс.), а также пудру (на $3 тыс.).

Между тем в августе Россия расположилась на четвертом месте среди поставщиков косметики в Грузию. В первую пятерку вошли также Франция ($1,5 млн), Испания ($1,34 млн), Южная Корея ($1 млн), Германия ($875 тыс.) и Польша ($752 тыс.).