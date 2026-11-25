В Руспродсоюзе рассказали о снижении стоимости мандаринов в РФ Цены на мандарины в России за неделю снизились на 8,3%

Москва25 ноя Вести.Снижение стоимости мандаринов на 8,3% зафиксировано на российском рынке за последнюю неделю. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз.

Основными экспортерами мандаринов в Россию являются Турция, Китай, ЮАР, Марокко и Египет.

За неделю цены снизились на 8,3% сказали в ассоциации

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов ранее рассказал, что снижение стоимости мандаринов связано с началом сбора нового урожая.

В сентябре текущего года объем экспорта мандаринов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимального уровня с апреля. Позитивная динамика также наблюдается в отношении ряда других цитрусовых. В сентябре помело и грейпфрутов из Китая прибыло на сумму $3,1 млн.