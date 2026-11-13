В России снизились цены на мандарины АКОРТ: мандарины в России подешевели на 10%

Москва13 ноя Вести.Цены на мандарины в России снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В первой половине ноября мандарины в крупных торговых сетях можно купить от 135 рублей за кг, при этом относительно прошлого года их минимальная стоимость снизилась более чем на 10%, а только за последнюю неделю цены опустились почти на 4% уточнил он

Богданов пояснил, что снижение стоимости связано с началом сбора нового урожая. По его словам, в настоящее время мандарины поставляются в Россию из Китая, Абхазии, Турции, Ирана, Израиля, Египта и Марокко, а также из Аргентины и ЮАР.